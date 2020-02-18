Сьогодні пройдуть перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА після двомісячної паузи повертається на футбольні поля Європи поєдинками 1/8 фіналу.

Перші протистояння відбудуться у вівторок, 18 лютого, на "Метрополітано" в Мадриді, де іспанський "Атлетико" зійдеться з чинним володарем титулу англійським "Ліверпулем", та "BVB-Штадіоні" у Дортмунді за участю німецької "Боруссії" і французького "Парі Сен-Жермен", повідомляє Укрінформ.

Доля путівок до чвертьфіналу у цих дуелях вирішиться 11 березня на аренах "Енфілд" у Ліверпулі та "Парк-де-Пренс" в Парижі.

Перші матчі у парах "Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія) і "Тоттенгем" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) відбудуться 19 лютого, повторні - 10 березня.

Наступного тижня пройдуть ще чотири гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 25 лютого: "Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія); 26 лютого: "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17-18 березня.