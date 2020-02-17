УЄФА заснував приз "Кращому гравцю матчу" в Лізі чемпіонів

Після кожного футбольного матчу плейофф Ліги чемпіонів УЄФА тепер вручатиме офіційну нагороду "Кращому гравцю матчу".

Визначатимуть лауреатів на іграх Ліги чемпіонів, починаючи з 1/8 фіналу, технічні спостерігачі УЄФА на стадіоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Після фінального свистка футболіст отримає нагороду на знак визнання його ролі у вирішальних епізодах, тактичної зрілості, винахідливості, натхнення, видатної техніки і вірності принципам фейр-плей", - зазначається у повідомленні.

В ролі технічних оглядачів УЄФА на матчах 1/8 фіналу працюватимуть колишні зірки, які виблискували на вищому рівні європейського футболу.