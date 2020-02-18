Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - жіноча індивідуальна гонка

На чемпіонаті світу з біатлону, який триває в Антгольці-Антерсельві (Італія), у вівторок, 18 лютого, пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами.

Україну представлятимуть Валя Семеренко (6-й стартовий номер), Віта Семеренко (38), Юлія Джима (76) та Анастасія Меркушина (93), повідомляє Укрінформ. Загалом у гонці, яка розпочнеться о 15.15 за київським часом, візьмуть участь 100 біатлоністок. Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться 19 лютого. Читайте також: Підгрушна пропустить індивідуальну гонку на ЧС з біатлону 20 лютого чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Змагальну програму 23 лютого завершать мас-старти.