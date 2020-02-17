Підгрушна пропустить індивідуальну гонку на ЧС з біатлону

Підручний та Підгрушна отримали перепочинок перед естафетами.

Збірна України оголосила склад на жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону в італійській Антерсельві, повідомляє Укрінформ.

На старт гонки вийдуть чотири представниці України: Валя Семеренко (6-й стартовий номер), Віта Семеренко (38-й), Юлія Джима (76-й) і Анастасія Меркушина (93-й).

Не побіжить в індивідуальній гонці Олена Підгрушна, яка фінішувала на четвертому місці в спринті. У гонці переслідування українка фінішувала 13-й.

Жіноча індивідуальна гонка відбудеться завтра, 18 лютого. Початок - о 15:15 за київським часом.