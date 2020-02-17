Ломаченко підтвердив бій з Лопесом 30 травня

Бій проведуть в Нью-Йорку.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко підтвердив проведення об'єднавчого бою з американцем Теофімо Лопесом 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден. Про це українець повідомив у своєму Instagram.

Мовником в США стане ESPN PPV. Промоутер українського чемпіона Боб Арум раніше заявляв, що поєдинок між його підопічним і Лопесом узгоджений.

Лопес в грудні минулого року переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Саме цього поясу Ломаченку не вистачає для статусу абсолютного чемпіона світу.

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Нагадаємо, в останньому бою Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і виграв вакантний чемпіонський пояс WBC. У жовтні WBC звільнив українця від необхідності проводити обов'язковий захист титулу, призначивши його франчайзинговими чемпіоном організації.