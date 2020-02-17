Ломаченко підтвердив бій з Лопесом 30 травня
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко підтвердив проведення об'єднавчого бою з американцем Теофімо Лопесом 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден. Про це українець повідомив у своєму Instagram.
Мовником в США стане ESPN PPV. Промоутер українського чемпіона Боб Арум раніше заявляв, що поєдинок між його підопічним і Лопесом узгоджений.
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Лопес в грудні минулого року переміг Річарда Коммі в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Саме цього поясу Ломаченку не вистачає для статусу абсолютного чемпіона світу.
Нагадаємо, в останньому бою Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і виграв вакантний чемпіонський пояс WBC. У жовтні WBC звільнив українця від необхідності проводити обов'язковий захист титулу, призначивши його франчайзинговими чемпіоном організації.