Легендарний український фехтувальник видав у США унікальну книгу

Чемпіон Олімпіади-1992 у Барселоні, шестиразовий чемпіон світу український фехтувальник Георгій Погосов представив колекційне видання "Фехтувальна спадщина".

Це захоплюючий історичний екскурс до світу фехтування та його історії, повідомляє Champion.com.ua.

На 150 сторінках видання розмістилися фотографії з автографами, квитки на олімпійські турніри з фехтування, чемпіонати світу, програми представницьких турнірів, поштові конверти, картки, марки, плакати і багато іншого з колекції Георгія Погосова, яка налічує понад 2000 експонатів.

Колекція легендарного українського фехтувальника, який вже понад 20 років працює в Стенфордському університеті (США) старшим тренером студентської команди, вибудовувалася за хронологічним принципом і охопила всі Олімпіади та чемпіонати світу. У ній представлені практично всі легенди світового фехтування. Більшості з них присвячені окремі розділи.

“Ідея видати книгу з'явилася 2015 року, після того як я провів в Стенфордському університеті виставку своєї колекції. Тоді все пройшло відмінно. Але відвідати виставку має можливість обмежена кількість людей. А книга може розлетітися по всьому світу. Книга розрахована як на ветеранів фехтування, так і на молоде покоління - щоб не забували, хто стояв біля витоків становлення спортивного фехтування”, - зазначив автор.

У колекції є автографи кращих українських фехтувальників минулого і сьогодення, у тому числі, нинішньої багаторічної лідерки збірної України олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.

Експерти і колекціонери одностайно визнають, що подібних за масштабністю і змістом колекцій, присвячених фехтуванню, в світі більше не існує. І це видання від українця Георгія Погосова - вагомий внесок в історію олімпійського світового фехтування.