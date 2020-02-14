“Ювентус” і “Мілан” внічию зіграли перший матч 1/2 Кубка Італії

“Ювентус” і “Мілан” внічию зіграли перший матч 1/2 Кубка Італії

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Укрінформ
Футбольні клуби “Ювентус” і “Мілан” зіграли перший матч у півфіналі Кубка Італії.

Поєдинок “Мілан” - “Ювентус” відбувся вчора ввечері і завершився з рахунком 1:1.

Перший м’яч забили футболісти “Мілана” на 61 хвилині, “Ювентусу” вдалося відігратися у компенсований час — Кріштіану Роналду на 90+1 хвилині реалізував пенальті.

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"Складний матч, але ми залишаємося єдині, як команда. Попереду нас чекає матч-відповідь вдома, за підтримки наших уболівальників ми постараємося вийти в фінал Кубка Італії", - передає коментар Роналду sport.ua.

Друга зустріч у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії між “Ювентусом” і “Міланом” відбудеться 4 березня в Турині.

Фото: Getty Images

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