УХЛ: «Дніпро» обіграло «Крижаних Вовків»

Команда з Херсона виграла 21-й матч в сезоні.

В матчі 34-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» перемогло на домашньому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 8:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В Херсоні місцеве «Дніпро» впевнено обіграло столичних «Крижаних Вовків» 8:2. У господарів шайби закидали: Кузьмик, Білоусов, Матерухін, Дорофеєв, Чернишенко, Василенков, Каракулько, Шибаєв.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 86 (34). На другому місці «Донбас» - 74 (33). «Дніпро» на третій позиції - 72 (34). «Білий Барс» посідає четверте місце – 47 (33).

Нагадаємо, в центральному матчі 34-го туру УХЛ «Донбас» переміг на домашньому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 6:0.