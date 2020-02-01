УХЛ: «Білий Барс» програв вдома «Дніпру»

Команда з Дніпра обірвала переможну серію господарів, під час якої «Білий Барс» обіграв лідерів чемпіонату – «Кременчук» і «Донбас».

В центральному матчі 33-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» (Біла Церква) програв вдома «Дніпру» (Херсон) 1:5. Про це повідомляє Укрінформ.

Херсонська команда підтвердила статус незручного суперника для «Білого Барса» (6 перемог в 6 матчах цього сезону). «Дніпро» перемогло 5:1 і обірвало переможну серію господарів з трьох поєдинків. У складі гостей відзначились: Дорофеєв, Шибаєв (двічі), Коваленко, Кузьмик. За «Білий Барс» закинув Шиманський.

Сьогодні зіграють ще один матч 33-го туру: «Крижані Вовки» (Київ) вдома приймають «Кременчук».

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 77 (31). На другому місці «Донбас» - 71 (32). «Дніпро» третій - 69 (33). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (32).

Нагадаємо, в матчі 32-го туру УХЛ «Донбас» розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 10:0.