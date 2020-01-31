УХЛ: «Донбас» вдруге за два дні розгромив «Динамо»

«Донбас» закріпився на другому місці.

В матчі 33-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 11:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» вдруге за два дні здобув у Харкові результативну перемогу. Цього разу – 11:0. Шайби закинули: Костиков (тричі), Буценко (двічі), Коренчук, Подзіньш (двічі), Яковлєв, Карамнов, Шишлянников.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 77 (31). На другому місці «Донбас» - 71 (32). «Дніпро» третій - 66 (32). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (31).

Нагадаємо, в матчі 32-го туру УХЛ «Донбас» розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 10:0.