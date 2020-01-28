УХЛ: «Білий Барс» і «Донбас» здобули перемоги

Завтра центральний матч 32-го туру «Кременчук» - "Дніпро".

В матчах 32-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» (Біла Церква) розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 12:2, а «Донбас» вдома переміг «Крижаних Вовків» (Київ) 4:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В Дружківці «Донбас» переміг «Крижаних Вовків» 4:1. У господарів шайби закидали: Подзіньш, Костиков, Карамнов, Разумов.

В Харкові «Білий Барс» розгромив місцеве «Динамо» 12:2. У переможців чотири шайби закинув Бабинець, а в активі Лесникова хет-трик.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 75 (30). На друге місце піднявся «Донбас» - 65 (30). «Дніпро» став третім - 65 (31). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (31).

Нагадаємо, в матчі 31-го туру УХЛ «Кременчук» програв на чужому майданчику «Білому Барсу» (Біла Церква) 0:2.