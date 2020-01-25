УХЛ: «Донбас» обіграв «Дніпро»

«Донбас» вчетверте в сезоні обіграв клуб з Херсона.

В центральному матчі 31-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на чужому майданчику «Дніпро» (Херсон) 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Цього сезону в шести попередніх матчах між собою кожен з суперників виграв по три поєдинки. Сьогодні в Херсоні «Донбас» вчетверте зумів обіграти «Дніпро» - 2:1. Шайби переможців в активі нападників «Донбасу» Мілєхіна і Коренчука. У «Дніпра» відзначився Целогородцев.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 75 (29). На другому місці «Дніпро» - 65 (31). «Донбас» залишається третім - 62 (29).

Нагадаємо, в центральному матчі 30-го туру УХЛ «Донбас» поступився на власному майданчику «Білому Барсу» (Біла Церква) 3:7.