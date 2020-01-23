УХЛ: «Дніпро» перемогло «Крижаних Вовків»

Команда з Херсона здобула 19-у перемогу в сезоні.

В матчі 30-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» (Херсон) перемогло на власному майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 6:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В Херсоні господарі здобули непросту перемогу над п’ятою командою чемпіонату. До середини другого періоду перевага «Дніпра» була мінімальна, але далі господарі зняли усі питання – 6:0. За «Дніпро» шайби закидали: Матерухін (тричі), Шибаєв, Жвачкін, Каракулько.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 75 (29). На другому місці «Дніпро» - 65 (30). «Донбас» залишається третім - 59 (28).

Нагадаємо, в центральному матчі 30-го туру УХЛ «Донбас» поступився на власному майданчику «Білому Барсу» (Біла Церква) 3:7.