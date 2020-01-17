УХЛ: «Динамо» мінімально програло «Дніпру»

Команда з Херсону повернула собі друге місце.

В матчі 29-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» (Херсон) обіграло на виїзді «Динамо» (Харків) 4:3. Про це повідомляє Укрінформ.

Харківські динамівці дали справжній бій одному з фаворитів чемпіонату. В третьому періоді аутсайдер ліги зрівняв рахунок – 3:3. Шайби закидали: Бутенко, Геворкян (двічі) – «Динамо»; Жвачкін, Кузьмик, Чернишенко – «Дніпро». Переможний гол в активі нападника гостей Матерухіна. 4:3 – перемога «Дніпра».

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 71 очко в 27 матчах. На другому місці знову «Дніпро» - 59 (28). «Донбас» посідає третю позицію - 57 (26).

Нагадаємо, в матчі 28-го туру УХЛ «Донбас» обіграв на виїзді «Крижаних Вовків» (Київ) 5:0.