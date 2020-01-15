УХЛ: «Кременчук» переміг в овертаймі «Дніпро»

Лідер чемпіонату здобув 23-ю перемогу в сезоні.

В центральному матчі 28-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв вдома «Дніпро» (Херсон) 3:2 (основний час – 2:2). Про це повідомляє Укрінформ.

В Кременчуці першими закинули гості (Васілєнков). Далі господарі відігралися і вийшли вперед (Орлов, Серанов). «Дніпро» зрівняв рахунок (Чернишенко) і основний час завершився внічию 2:2. Вирішальну шайбу в овертаймі закинув Серанов і приніс перемогу «Кременчуку» - 3:2.

В іншому матчі туру «Білий Барс» (Біла Церква) переміг в Харкові місцеве «Динамо» 4:1. У переможців шайби закинули Грицюк, Благой, Лесніков, Качан.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 71 очко в 27 матчах. На другому місці «Дніпро» - 56 (27). «Донбас» посідає третю позицію - 54 (25).

Нагадаємо, в матчі 27-го туру УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) програв на чужому майданчику «Дніпру» (Херсон) 3:4 (основний час 3:3).