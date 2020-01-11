УХЛ: «Кременчук» і «Донбас» здобули розгромні перемоги

«Донбас» повернувся на другу позицію в турнірній таблиці.

В матчах 27-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» переміг на чужому майданчику «Крижаних Вовків» 12:2, а «Донбас» розгромив вдома харківське «Динамо» 14:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату здобув чергову перемогу, розгромивши в Києві «Крижаних Вовків» 12:2. За «Кременчук» забивали: Бондарук (двічі), Ворона (двічі), Орлов (двічі), Савченко, Кисельов (двічі), Созонов (двічі), Гриценко.

В іншому матчі туру «Донбас» легко обіграв харківське «Динамо» 14:1.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 69 очок в 26 матчах. На другому місці знову «Донбас» - 54 (25). «Дніпро» посідає третю позицію - 53 (25).

Нагадаємо, в матчі 26-го туру УХЛ «Кременчук» переміг на чужому майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 10:4.