УХЛ: «Донбас» програв на виїзді «Дніпру»

Клуб з Херсона повернувся на друге місце.

В центральному матчі 26-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» програв на чужому майданчику «Дніпру» (Херсон) 2:3. Про це повідомляє Укрінформ.

В Херсоні після двох періодів була нічия. В першій третині двічі забили господарі – Чернишенко і Янішевський. А в другій – «Донбас» відновив рівновагу. Шайби закинули Буценко і Коренчук. У заключному періоді Жвачкін закинув за «Дніпро» переможну шайбу. 3:2 – перемога «Дніпра».

В іншому матчі дня київські «Крижані Вовки» обіграли харківське «Динамо» 7:4.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 63 очка в 24 матчах. На друге місце піднявся «Дніпро» - 53 (25). «Донбас» посідає третю позицію - 51 (24).

Нагадаємо, в центральному матчі 25-го туру УХЛ «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Білий Барс» (Біла Церква) 7:3.