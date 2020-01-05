УХЛ: «Донбас» і «Дніпро» здобули перемоги

15-а перемога «Донбасу» в сезоні.

В центральному матчі 25-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Білий Барс» (Біла Церква) 7:3. Про це повідомляє Укрінформ.

В Дружківці господарі здобули непросту перемогу. Лише в останньому періоді чинний чемпіон дотиснув гостей, закинувши три шайби поспіль. За «Донбас» шайби закидали: Яковлєв, Никифоров, Захаров, Карпенко, Вілсон, Коренчук, Лялька. У гостей відзначились: Бабинець, Бородай, Зозовський. 7:3 – 15-а перемога «Донбасу» в сезоні.

В іншому матчі дня херсонське «Дніпро» перемогло «Крижаних Вовків» 8:0.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 60 очок в 23 матчах. На другому місці «Донбас» - 51 (23). «Дніпро» посідає третю позицію - 50 (23).

Нагадаємо, в центральному матчі 24-го туру УХЛ «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Кременчук» 3:2.