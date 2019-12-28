УХЛ: «Білий Барс» і «Дніпро» здобули перемоги

Команда з Білої Церкви здобула 10-у перемогу в сезоні.

В матчі 24-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» обіграв в гостях «Крижаних Вовків» 6:1, а херсонське «Дніпро» перемогло «Динамо» 6:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Білий Барс» вп’яте в сезоні обіграв київських «Крижаних Вовків». Цього разу команда з Білої Церкви перемогла 6:1. За гостей шайби закидали: Бабинець, Благой (двічі), Симчук, Куцевич, Грабовецький. Після цієї перемоги «Білий Барс» набрав 34 очки і посідає 4-е місце в УХЛ.

В іншому сьогоднішньому матчі 24-го туру УХЛ «Дніпро» (Херсон) перемогло «Динамо» (Харків) 6:1.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 59 очок в 22 матчах. На друге місце піднялося «Дніпро» - 47 (22). «Донбас» посідає третю позицію - 46 (21).

Нагадаємо, в матчі 23-го туру УХЛ «Дніпро» обіграло на виїзді «Білий Барс» 6:2.