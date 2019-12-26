УХЛ: «Кременчук» розгромив «Крижаних Вовків»

Лідер чемпіонату здобув 19 перемогу в сезоні.

В матчі 23-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв вдома «Крижаних Вовків» 9:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» довів переможну серію до десяти матчів, розгромивши вдома «Крижаних Вовків» 9:1. За господарів шайби закидали: Орлов, Чердак, Серанов (двічі), Созонов (двічі), Пукс, Ворона, Кисельов.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 59 очок в 22 матчах. На другому місці «Донбас» - 46 (21), «Дніпро» посідає третю позицію – 44 (21).

Нагадаємо, в матчі 23-го туру УХЛ «Дніпро» обіграло на виїзді «Білий Барс» 6:2.