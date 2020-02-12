Суперліга: «Дніпро» вийшло в лідери після перемоги в Харкові

Команда з Дніпра обіграла «Харківських Соколів».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» на чужому майданчику перемогло «Харківських Соколів» 93:90. Про це повідомляє Укрінформ.

БК «Дніпро» обіграло БК «Харківські Соколи» / Фото: В'ячеслава Мадієвського. Укрінформ

Клуб з Дніпра увесь матч вів у рахунку. Навіть невдала третя чверть та провальні останні хвилини не завадили гостям перемогти – 93:90. Знову кращими у «Дніпра» були Террелл і Тимофеєнко. Найрезультативніший гравець матчу: Карім Джамар (27) – «Харківські Соколи».

Лідером чемпіонату стало «Дніпро» - 37 (21). На другому місці «Прометей» - 36 (21). «Хімік» посідає третю позицію – 33 (21).

Нагадаємо, 8 лютого в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» на чужому майданчику перемогло «Миколаїв» 87:76.