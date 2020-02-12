Брюс Мессі – найкращий гравець січня у Суперлізі

Лідер «Одеси» відзначився у січні рекордом.

Американський захисник БК «Одеса» Брюс Мессі визнаний кращим гравцем української баскетбольної Суперліги в січні, повідомляє сайт ФБУ.

Захисник зіграв 5 матчів, в трьох з них «Одеса» здобувала перемоги. Мессі випередив у голосуванні захисника «Миколаєва» Квентіна Петерсона, форварда «Черкаських Мавп» Діона Райта і центрового «Київ-Баскета» В'ячеслава Петрова.

В середньому за гру в січні Мессі набирав 24,8 очка, робив 4,4 підбирання і віддавав 3,2 результативні передачі.

Нагадаємо, в матчі проти «Харківських Соколів» Брюс Мессі встановив рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних).