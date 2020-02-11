Шовковський не коментує ідею про можливе призначення його міністром

ЗМІ дізналися думку колишнього воротаря київського футбольного клубу “Динамо”, а нині одного з тренерів збірної України з футболу Олександра Шовковського про його можливе призначення на посаду міністра молоді та спорту.

Відомий спортсмен у коментарі виданню “Гордон” зазначив, що не має що сказати з цього приводу.

"Я нічого не можу вам сказати з цього приводу", - заявив Шовковський.

Як повідомлялося, Офіс Президента України розмірковує над поділом Міністерства культури, молоді та спорту України на окремі відомства. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що запропонував кандидатуру Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту. "Але серйозно ми цю ідею ще не обговорювали", – сказав він.

Фото: ukr.media