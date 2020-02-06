Суперліга: «Миколаїв» вдома переміг «Харківських Соколів»

Шоста перемога в сезоні команди з Харкова.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Харківські Соколи» поступилися на виїзді «Миколаєву» 64:81. Про це повідомляє Укрінформ.

В битві аутсайдерів (зустрілися 8-а і 9-а команди в турнірній таблиці) перемогли господарі, які домінували в усіх чвертях крім першої. 81:64 – перемога «Миколаєва». Найрезультативніший гравець матчу: Делван Грем (29) – «Харківські Соколи».

Лідирує в чемпіонаті «Прометей» - 34 (20). На другому місці «Дніпро» - 33 (19). «Хімік» посідає третю позицію – 32 (20).

Нагадаємо, 5 лютого в баскетбольній Суперлізі «Хімік» переміг на виїзді «Запоріжжя» 85:64. «Прометей» обіграв вдома «Одесу» 96:72.