Капітан “Бенфіки” Жардел не зіграє проти “Шахтаря” у Лізі Європи

Капітан португальського футбольного клубу “Бенфіка” Жардел пропустить матч проти донецького “Шахтаря” у Лізі Європи.

33-річний бразильський футболіст має проблеми з коліном. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу лісабонського клубу.

“Захисник і капітан “Бенфіки” Жардел не допоможе своїй команді в матчах із “Шахтарем” у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. У гравця діагностовано розрив внутрішньої бокової зв'язки правого коліна. Він пошкодився в матчі Кубка Португалії проти “Фамалікана” (3:2)”, - йдеться в повідомленні.

У нинішньому сезоні Жардел зіграв у 10 матчах за “Бенфіку” у всіх турнірах.

Футболісти “Шахтаря” зіграють з “Бенфікою” 20 лютого (у Харкові) і 27 лютого (у Лісабоні).

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