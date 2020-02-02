Вперше за 10 років Україна не виграла жодної медалі на юніорському ЧС з біатлону
Укрінформ
Останнім шансом в гонці переслідування не скористалась Катерина Бех.
Сьогодні, 2 лютого в швейцарському Ленцергайді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Збірна України не завоювала на чемпіонаті жодної медалі, повідомляє Укрінформ.
Це найгірший результат за останні 10 років. В 2010 році українці провалили юніорський ЧС в шведському Торсбі.
Останню можливість вибороти медаль в Ленцергайді втратила сьогодні Катерина Бех. Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, припустившись чотирьох промахів і програвши чемпіонці більше 2 хвилин.
Нагадаємо, дорослий чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого в італійській Антерсельві.