Вперше за 10 років Україна не виграла жодної медалі на юніорському ЧС з біатлону

Останнім шансом в гонці переслідування не скористалась Катерина Бех.

Сьогодні, 2 лютого в швейцарському Ленцергайді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Збірна України не завоювала на чемпіонаті жодної медалі, повідомляє Укрінформ.

Це найгірший результат за останні 10 років. В 2010 році українці провалили юніорський ЧС в шведському Торсбі.

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Останню можливість вибороти медаль в Ленцергайді втратила сьогодні Катерина Бех. Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, припустившись чотирьох промахів і програвши чемпіонці більше 2 хвилин.

Нагадаємо, дорослий чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого в італійській Антерсельві.