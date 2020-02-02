Український дзюдоїст здобув "срібло" на Кубку Європи в Болгарії

В Софії (Болгарія) триває черговий етап Відкритого Кубка Європи із дзюдо.

У перший день змагань на п'єдестал піднявся українець Геворг Хачатрян, який став срібним призером у ваговій категорії до 73 кг, повідомляє Укрінформ.

Вихованець Дніпра переміг суперників з Іспанії, Італії, Росії, Франції і дійшов до фіналу, де поступився іспанцю Сальвадору Касесу.

Дмитро Канівець з Полтави у цій вазі посів 5-е місце, програвши у поєдинку за "бронзу" росіянину Аюбу Хажалієву.

У заключний день етапу Кубка Європи визначаться переможці та призери у вагових категоріях до 81, 90, 100 кг та понад 100 кг.

На фото: Геворг Хачатрян - ліворуч (eju.net).