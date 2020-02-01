«Реал» переміг в мадридському дербі і лідирує в Ла Лізі

Усе вирішив гол Бензема.

«Реал» в домашньому матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) обіграв в мадридському дербі «Атлетико» 1:0, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі гості мали виходити вперед, проте свої шанси не реалізували Вітоло і Корреа. В перерві Зінедін Зідан зробив подвійну заміну (вийшли Вінісіус та Васкес) і це принесло господарям успіх. Саме Вінісіус розігнав гольову атаку, яку завершив Карім Бензема. 1:0 – перемога «Реала».

«Реал» набрав 49 очок і лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи «Барселону» на шість очок. В 22-у турі Ла Ліги «Барселона» зіграє 2 лютого вдома проти «Леванте».