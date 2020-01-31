Черговий рекорд Мессі — 500 переможних матчів в іспанському футболі

Аргентинський форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі побив ще один рекорд у своїй кар'єрі.

“Барселона” розгромила “Леганес” (5:0) у рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії, а Ліонель Мессі відіграв 500-й переможний матч в іспанському футболі. Про це повідомляє Football.ua.

Таким чином, 32-річний аргентинський футболіст став першим в історії, хто здобув перемогу в 500 поєдинках у всіх турнірах Іспанії на клубному рівні.

“Барселона” привітала свого лідера з цим досягненням:

Зазначимо, що в матчі “Барселона” - “Леганес” капітан "синьо-гранатових" відзначився дублем.

Фото: Getty Images