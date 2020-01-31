Черговий рекорд Мессі — 500 переможних матчів в іспанському футболі
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Укрінформ
Аргентинський форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі побив ще один рекорд у своїй кар'єрі.
“Барселона” розгромила “Леганес” (5:0) у рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії, а Ліонель Мессі відіграв 500-й переможний матч в іспанському футболі. Про це повідомляє Football.ua.
Таким чином, 32-річний аргентинський футболіст став першим в історії, хто здобув перемогу в 500 поєдинках у всіх турнірах Іспанії на клубному рівні.
“Барселона” привітала свого лідера з цим досягненням:
January 30, 2020
Зазначимо, що в матчі “Барселона” - “Леганес” капітан "синьо-гранатових" відзначився дублем.
Фото: Getty Images