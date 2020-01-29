«Залізний» Шахлін перше “золото” присвятив нареченій

Олімпійські ветерани провели день спогадів про “найтитулованішого чемпіона світу”

У Національному університеті фізичного виховання і спорту України провели день спогадів на честь семиразового олімпійського чемпіона киянина Бориса Шахліна, якому 27 січня могло б виповнитися 88 років. Це один з етапів проекту «Почесні громадяни Києва – Олімпійські чемпіони”, започаткованого Радою Почесних громадян Києва, Київською фундацією культури спільно з Асоціацією ветеранів спорту України.

Сергій Костянчук

“Мета проекту «Почесні громадяни» - популяризація досягнень видатних громадян у розвитку Києва та держави (відомих історичних персон та наших сучасників), - говорить президент фундації Сергій Костянчук. - Займаємося ним вже два роки”.

Равіль Сафіуллін

Борис Шахлін, випускник Київського інституту фізкультури, в 50-х роках став абсолютним чемпіоном Європи та світу. На Олімпіадах в Мельбурні, Римі та Токіо здобув 7 золотих нагород, 4 срібних і дві бронзових. На чемпіонатах Європи та світу виборов загалом 23 медалі, серед яких 12 — переможні. Шахліна, за словами колег-спортсменів, вважали найтитулованішим чемпіоном світу. “Це людина-легенда, один з видатних спортсменів 20 століття, - висловився присутній на заході екс-міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін.

Вадим Гутцайт

- Його ім’я занесене до Книги рекордів Гіннеса”. “В дитинстві, дивлячись на таких спортсменів, думав, що це люди з космосу”, - зізнався олімпійський чемпіон та тренер команди українських шаблісток на пекінській Олімпіаді Вадим Гутцайт.

Людмила Турищева

Шахлін в 12 років став сиротою, ним опікувався тренер гімнастичної секції, розповів заслужений тренер України Олександр Мотузенко. “Маючи травму спини, сам не міг показати Борисові жодного елемента, але зробив з нього шкільного гімнаста і акробата №1”, - говорить він. За порадою тренера перспективний гімнаст переїхав до Києва і став студентом інституту фізкультури. “Жив у кімнаті гуртожитку — колишньому залі фехтування, розрахованій на 50 студентів, - пригадує заслужений тренер України. - Грошей не вистачало, підробляв вантажником”. Коли не мав квартири, жив у тренера (Олександра Мишакова), навіть власне весілля у нього відсвяткував. В свої 29 став майстром спорту. “Ми називали його “залізний Шахлін”, людиною слова і діла”, - пригадує Людмила Турищева, чотириразова олімпійська чемпіонка. “Залізним” Борис Анфіянович став завдяки тренеру, переконаний Мотузенко. “Отримавши в 55-му премію за перемогу на Кубку Європи, він навпіл розділив її з Мишаковим”, - розповідає він. Гімнаста шанували за міцний характер та здоровий гумор, яким майстерно знімав напругу в будь-яких ситуаціях. Якось на чемпіонаті світу йшла напружена боротьба за першість з китайськими гімнастами. “Шахлін — член міжнародної федерації гімнастики. Спостерігає, як два арбітри вручну рахують бали, - розповідає Турищева. - І бачить, що один помилився в розрахунку на 0,1 бала. Промовчав, а нам каже — завтра буде в нас медаль. Скажу, що вночі все перевірив і знайшов помилку”. Наступного дня так і зробив, в результаті радянський спортсмен на 0,05 бала випередив китайського. “А після всього Шахлін ще й розрядив обстановку, за своїм звичаєм, влучним жартом””, - пригадує Турищева.

Лариса Шахліна

Легендарний спортсмен 54 роки прожив з дружиною Ларисою (нині Шахліна - професор кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України). “Був період — розлучилися на цілих 5 років, але потім зійшлися знов і прожили ще два десятиріччя”, - зізнається вдова чемпіона. Вже після його смерті знайшла фото, на якому молодий Шахлін на п’єдесталі у Мельбурні, з підписом для майбутньої книги: “Ця перша золота медаль буде подарунком симпатичній дівчині з Одеси”. “А після Олімпіади приїхав до мене в Одесу і освідчився, - пригадує пані Лариса. - Тепер у нас дочка, онука і 7-річний правнук — теж Борис”. Видатного спортсмена не стало у травні 2008-го. На його честь у 2017 році було названо провулок в Голосіївському районі Києва.

У найближчих планах Київської фундації культури в рамках “Почесних громадян” - вшанування пам’яті першого машиніста метрополітену Києва Івана Виноградова. “Виповнюється 60 років від дати запуску першого потягу метро в Києві, - пояснює Сергій Костянчук. - Виноградов все життя пропрацював в метрополітені і отримав звання почесного киянина”. Далі фундація має намір розширити діяльність за межі міста і в лютому провести захід на честь почесного громадянина Тернополя та Львова Любомира Гузара. “Такі речі привертають увагу до видатних людей і їхніх справ. Україні є ким пишатися”, - зауважує президент фундації. Наразі серед почесних громадян Києва – представники родин Терещенків, Іван Фундуклей, лікар Володимир Караваєв, підприємець Чоколов, наші сучасники Микола Амосов, Богдан Ступка, Ада Роговцева. Серед спортсменів - Борис Шахлін, Ніна Бочарова, Зінаїда Турчина, Віталій Кличко, Яна Клочкова, Олег Блохін, Андрій Шевченко.

Тетяна Негода

Фото: Павло Багмут, Укрінформ