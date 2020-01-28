Президента «Руху» Козловський готовий стати власником «Карпат»

Президента «Руху» Козловський готовий стати власником «Карпат»

Укрінформ
Григорій Козловський каже, що може врятувати «Карпати».

Львівський бізнесмен Григорій Козловський висловив готовність на час скласти з себе повноваження президента клубу першої ліги «Рух» (Львів), щоб прийняти в своє керівництво і врятувати «Карпати», повідомляє телеканал НТА.

«Нам потрібно підставити плече і врятувати пацієнта, який, як написано на сайті «Карпат», лежить вже з датами народження і смерті. Це буде 1 рік, максимум 2. У Львові точно знайдеться інвестор, який за рік-два віддасть міській владі 50 або 100 мільйонів гривень. Це питання діалогу.

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Я готовий скласти з себе повноваження президента «Руху» і на рік стати виконувачем обов'язків чогось там «Карпат». Я гарантую, що допоможу їм. Я створю у Львові пул бізнесменів, які будуть зацікавлені в цьому, а потім повернуся в своє дітище», - сказав Козловський.

Нагадаємо, «Карпатам» відмовили в тривалій оренді землі біля львівського стадіону «Україна». Крім того, клуб має значну заборгованість перед гравцями.

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