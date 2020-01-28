Президента «Руху» Козловський готовий стати власником «Карпат»

Григорій Козловський каже, що може врятувати «Карпати».

Львівський бізнесмен Григорій Козловський висловив готовність на час скласти з себе повноваження президента клубу першої ліги «Рух» (Львів), щоб прийняти в своє керівництво і врятувати «Карпати», повідомляє телеканал НТА.

«Нам потрібно підставити плече і врятувати пацієнта, який, як написано на сайті «Карпат», лежить вже з датами народження і смерті. Це буде 1 рік, максимум 2. У Львові точно знайдеться інвестор, який за рік-два віддасть міській владі 50 або 100 мільйонів гривень. Це питання діалогу.

Я готовий скласти з себе повноваження президента «Руху» і на рік стати виконувачем обов'язків чогось там «Карпат». Я гарантую, що допоможу їм. Я створю у Львові пул бізнесменів, які будуть зацікавлені в цьому, а потім повернуся в своє дітище», - сказав Козловський.

Нагадаємо, «Карпатам» відмовили в тривалій оренді землі біля львівського стадіону «Україна». Крім того, клуб має значну заборгованість перед гравцями.