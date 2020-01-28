Українські біатлоністки - 11-і на першості світу з біатлону в естафеті 3х6 км
Укрінформ
У Ленцерхайді (Швейцарія) триває юніорська першість світу з біатлону.
В естафеті 3х6 км серед дівчат перемогли норвежки, випередивши італійок на 1,4 секунди, німкень - на 20,8, повідомляє Укрінформ.
Українки Тетяна Продан, Олена Городна і Юлія Городна посіли 11-е місце, поступившись переможницям 3 хвилини 44,4 секунди при відсутності штрафних кіл (9 додаткових патронів).
29 січня змагання продовжать естафети юніорів (4х7,5 км) та юніорок (4х6 км).
У програмі першості світу, яке завершиться 2 лютого, також спринт і гонки переслідування.