Українські біатлоністки - 11-і на першості світу з біатлону в естафеті 3х6 км

У Ленцерхайді (Швейцарія) триває юніорська першість світу з біатлону.

В естафеті 3х6 км серед дівчат перемогли норвежки, випередивши італійок на 1,4 секунди, німкень - на 20,8, повідомляє Укрінформ.

Українки Тетяна Продан, Олена Городна і Юлія Городна посіли 11-е місце, поступившись переможницям 3 хвилини 44,4 секунди при відсутності штрафних кіл (9 додаткових патронів).

29 січня змагання продовжать естафети юніорів (4х7,5 км) та юніорок (4х6 км).

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У програмі першості світу, яке завершиться 2 лютого, також спринт і гонки переслідування.