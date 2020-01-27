Денис Гармаш забив дебютний м’яч за «Різеспор»

Матч проти лідера чемпіонату «Сівасспора» завершився внічию 1:1.

Півзахисник «Різеспор» Денис Гармаш в матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини проти «Сівасспора» (1:1) забив дебютний м’яч за свій новий клуб, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник Денис Гармаш вийшов на заміну в другому таймі, а на 60-й хвилині він забив м’яч і вивів «Різеспор» вперед 1:0.

Це дебютний гол Гармаша в новій команді. Півзахисник «Динамо» грає за «Різеспор» на правах оренди.

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Український захисник Микола Морозюк вийшов у стартовому складі «Різеспора», а форвард Андрій Борячук опинився поза заявкою.

Матч проти «Сівасспора» завершився внічию 1:1. У складі господарів відзначився Озтекін на 3-й компенсованій хвилині. «Сівасспор» очолює турнірну таблицю чемпіонату Туреччини – 41 (19). «Різеспор» посідає 11 місце – 24 (19).