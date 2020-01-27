Футболісти “Колоса” незабаром отримають домашню арену на 5000 місць

Футболісти “Колоса” незабаром отримають домашню арену на 5000 місць

Фото
Укрінформ
Футболісти клубу “Колос” із Ковалівки (Київщина), які лише минулого року дебютували в українській Прем’єр-лізі, незабаром отримають новий домашній стадіон місткістю 5000 місць.

Про це повідомив президент УПЛ Андрій Павелко під час інспектування реконструкції стадіону “Колос”.

“Невдовзі клуб, який лише минулого року дебютував у Прем’єр-лізі й зараз грає свої домашні матчі на “Оболонь-Арені”, виступатиме вже на рідному стадіоні з критими трибунами місткістю майже 5 тисяч місць”, — цитує Павелка пресслужба УАФ.

Керівник УАФ також розповів, що арена буде обладнана підігрівом поля та сучасною дренажною системою і відповідатиме всім необхідним умовам УПЛ, а також технічним вимогам щодо використання системи VAR.

Читайте також: На Євро-2020 збірна України тренуватиметься в місті Волунтарі

"Стадіон "Колос" зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України і, поза всяким сумнівом, стане одним із центрів розвитку як дитячо-юнацького й аматорського, так і професіонального футболу всієї Київської області", — зазначив Павелко.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-