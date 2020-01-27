Футболісти “Колоса” незабаром отримають домашню арену на 5000 місць

Футболісти клубу “Колос” із Ковалівки (Київщина), які лише минулого року дебютували в українській Прем’єр-лізі, незабаром отримають новий домашній стадіон місткістю 5000 місць.

Про це повідомив президент УПЛ Андрій Павелко під час інспектування реконструкції стадіону “Колос”.

“Невдовзі клуб, який лише минулого року дебютував у Прем’єр-лізі й зараз грає свої домашні матчі на “Оболонь-Арені”, виступатиме вже на рідному стадіоні з критими трибунами місткістю майже 5 тисяч місць”, — цитує Павелка пресслужба УАФ.

Керівник УАФ також розповів, що арена буде обладнана підігрівом поля та сучасною дренажною системою і відповідатиме всім необхідним умовам УПЛ, а також технічним вимогам щодо використання системи VAR.

"Стадіон "Колос" зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України і, поза всяким сумнівом, стане одним із центрів розвитку як дитячо-юнацького й аматорського, так і професіонального футболу всієї Київської області", — зазначив Павелко.