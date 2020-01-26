Український боксер Редкач програв Гарсії одноголосним рішенням суддів
Український боксер Іван Редкач одноголосним рішенням суддів програв американцю Денні Гарсії. Це був поєдинок за статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі, яким володіє Еррол Спенс, повідомляє Укрінформ.
Бій відбувся в Брукліні (Нью-Йорк, США). Американець впевненіше почав бій і завдавав більше точних ударів. Важким для Редкача вийшов дев'ятий раунд, в якому він пропустив чимало серйозних ударів, проте українець вистояв і зумів пройти всю дистанцію бою.
У заключних раундах український боксер спробував діяти активніше, але Гарсія добре захищався. У підсумку - перемога Гарсії одноголосним рішенням суддів (118:110, 117:111, 117:111).
В андеркарді бою Редкач – Гарсія український боксер найлегшого ваги, 27-річний Арнольд Хегай програв американцю Стівену Фултону. Фултон переміг українця рішенням суддів - 116:112, 117:111, 117:111. Це був бій за статус обов'язкового претендента на пояс WBO.