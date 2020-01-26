Український боксер Редкач програв Гарсії одноголосним рішенням суддів

В іншому бою вечора боксу в Брукліні Хегай програв Фултону.

Український боксер Іван Редкач одноголосним рішенням суддів програв американцю Денні Гарсії. Це був поєдинок за статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі, яким володіє Еррол Спенс, повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся в Брукліні (Нью-Йорк, США). Американець впевненіше почав бій і завдавав більше точних ударів. Важким для Редкача вийшов дев'ятий раунд, в якому він пропустив чимало серйозних ударів, проте українець вистояв і зумів пройти всю дистанцію бою.

У заключних раундах український боксер спробував діяти активніше, але Гарсія добре захищався. У підсумку - перемога Гарсії одноголосним рішенням суддів (118:110, 117:111, 117:111).

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В андеркарді бою Редкач – Гарсія український боксер найлегшого ваги, 27-річний Арнольд Хегай програв американцю Стівену Фултону. Фултон переміг українця рішенням суддів - 116:112, 117:111, 117:111. Це був бій за статус обов'язкового претендента на пояс WBO.