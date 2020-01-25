Українські плавці виграли в Люксембурзі три «золота» і встановили світовий рекорд

Владислав Бухов фінішував з юніорським рекордом світу на дистанції 50 м батерфляєм.

Збірна України з плавання успішно виступила в перший день міжнародного турніру Euro Meet 2020 в Люксембурзі. В активі наших плавців 5 медалей, 3 з яких – золоті, повідомляє Укрінформ.

Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).

На дистанції 50 м батерфляєм «срібло» з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). «Бронзу» на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.

Владислав Бухов

Таким чином, на дистанції 50 м батерфляєм українці тримають і дорослий (Говоров), і юніорський (Бухов) світові рекорди. Щоправда, ця дистанція не є олімпійською.