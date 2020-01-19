Андрій Говоров виграв «бронзу» на Champions Swim Series

Андрій Говоров виграв «бронзу» на Champions Swim Series

Укрінформ
Український плавець фінішував третім на дистанції 50 м батерфляєм.

Дворазовий чемпіон Європи Андрій Говоров виграв «бронзу» на другому етапі FINA Champions Swim Series в Пекіні (Китай), повідомляє Укрінформ.

На дистанції 50 метрів батерфляєм Говоров став третім з результатом 23,19 секунди. Переміг бразилець Ніколас Сантос (22,95). Другий час показав американець Майкл Ендрю (23,18).

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Нагадаємо, на першому етапі FINA Champions Swim Series у Шеньчжені (Китай) українець Андрій Говоров зумів посісти друге місце на дистанції 50 м батерфляєм.  

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