ЧЄ з плавання на короткій воді: Романчук залишився без медалі

Український плавець фінішував четвертим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Михайло Романчук посів 4-е місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді в Глазго, повідомляє Укрінформ.

У фіналі Михайло Романчук боровся за лідерство на першій половині дистанції, але на другій половині відстав і не зумів скласти конкуренцію основним суперникам. У підсумку, українець фінішував лише 4-м. А переможцем став італієць Грегоріо Палтріньєрі з результатом 14:17.14.

Читайте також: Романчук вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання у короткій воді

Нагадаємо, Дарина Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго. Українка завоювала «срібло» на дистанції 200 метрів на спині.