Волейболістки "Хіміка" програли "Лодзю" в Лізі чемпіонів CEV

Чемпіонки України волейболістки южненського "Хіміка" зазнали четвертої поразки у груповому турнірі Ліги чемпіонів CEV (Конфедерація європейського волейболу).

У четвертому колі змагань "Хімік" на виїзді поступився польському "Лодзю" - 1:3 (15:25, 19:25, 25:23, 22:25), повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку квартету С німецький "Штутгарт" з рахунком 0:3 (11:25, 22:25, 19:25) програв в гостях чинному володарю титулу італійській "Новарі", яку "Хімік" прийматиме 4 лютого.

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Турнірне становище: "Новара" - 8 очок, "Лодзь" - 8, "Штутгарт" - 7, "Хімік" - 1.

Фото cev.eu.