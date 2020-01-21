Інших учасників шоу визначать тренери та ФБУ.

Стали відомі стартові п'ятірки команд на Матч зірок Суперліги. Гравців визначили шляхом голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Збірна зірок України: Максим Луценко («Миколаїв»), Кирило Марченко («Хімік»), Олексій Онуфрієв («Миколаїв»), Андрій Войналович («Хімік»), Макс Конате («Прометей»)

Збірна зірок Легіону: Генрі Дугат («Дніпро»), Квентін Петерсон («Миколаїв»), Кіндал Гілл («Київ-Баскет»), Сеад Хаджифейзович («Черкаські Мавпи»), Рамел Браун («Одеса»).

Керуватимуть збірною зірок України Денис Журавльов («Дніпро») і Віталій Степановський («Хімік»). Команду зірок Легіону очолили Карліс Муйжнієкс («Прометей») і Айнарс Багатскіс («Київ-Баскет»).

Ще по п'ять баскетболістів для кожної команди виберуть тренери Суперліги, а ще двох гравців визначить Федерація баскетболу.

Матч зірок Суперліги-2020 відбудеться 1 лютого в київському Палаці Спорту. У 2019 році команда зірок України обіграла команду Легіонерів 154:150.