Відомі стартові п'ятірки команд на Матч зірок Суперліги

Відомі стартові п'ятірки команд на Матч зірок Суперліги

Укрінформ
Інших учасників шоу визначать тренери та ФБУ.

Стали відомі стартові п'ятірки команд на Матч зірок Суперліги. Гравців визначили шляхом голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Збірна зірок України: Максим Луценко («Миколаїв»), Кирило Марченко («Хімік»), Олексій Онуфрієв («Миколаїв»), Андрій Войналович («Хімік»), Макс Конате («Прометей»)

Збірна зірок Легіону: Генрі Дугат («Дніпро»), Квентін Петерсон («Миколаїв»), Кіндал Гілл («Київ-Баскет»), Сеад Хаджифейзович («Черкаські Мавпи»), Рамел Браун («Одеса»).

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Керуватимуть збірною зірок України Денис Журавльов («Дніпро») і Віталій Степановський («Хімік»). Команду зірок Легіону очолили Карліс Муйжнієкс («Прометей») і Айнарс Багатскіс («Київ-Баскет»).

Ще по п'ять баскетболістів для кожної команди виберуть тренери Суперліги, а ще двох гравців визначить Федерація баскетболу.

Матч зірок Суперліги-2020 відбудеться 1 лютого в київському Палаці Спорту. У 2019 році команда зірок України обіграла команду Легіонерів 154:150.

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