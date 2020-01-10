Вийшло промо-відео Матчу Зірок баскетбольної Суперліги

Триває голосування за стартові п’ятірки зіркового протистояння.

1 лютого в київському Палаці спорту відбудеться велика баскетбольна подія — Матч Зірок Суперліги Парі-Матч, повідомляє сайт ФБУ.

Вже готове стилізоване ефектне промо-відео зіркового вечора, який проходитиме у столиці вперше з 2012 року.

Повною ходою йде голосування за стартові п’ятірки зіркового протистояння, яке пройде у форматі Україна - Легіон (обрати свою зірку можна тут). Також невдовзі назвуть учасників зіркових конкурсів — визначатимуть переможців у конкурсах майстерності, слем-данків та снайперів.

Нагадуємо, що вже можна придбати квитки на Матч Зірок.