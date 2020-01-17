Аварія на “Ралі Дакар-2020”: мотогонщик зламав шию і пережив клінічну смерть
Аварія трапилася під час 11 етапу “Ралі Дакар” 2020 року на території Саудівської Аравії, повідомляє A-TV в YouTube.
Мотоцикліст Едвін Стравер отримав серйозні травми, коли врізався в дюни на швидкості приблизно 50 км/год. Аварія не була важкою, але виявилася надзвичайно драматичною: у Стравера не було серцебиття близько 10 хвилин.
На трасі пілота виявив його колега Маріу Патрау, який негайно викликав лікарів і допомагав їм.
"На 120-му кілометрі, поки я шукав точку, побачив пілота, що впав. Я негайно викликав лікарів і допомагав їм. Спочатку я вловив пульс на його шиї, але потім пульс раптом зник", - передає слова Патрау Footballua.tv.
Лікарі на місці оживили Стравера і у критичному стані доставили до лікарні, де було встановлено, що гонщик зламав один із верхніх шийних хребців.
Це були треті змагання 48-річного гонщика на “Дакарі”. 2018 року він завершив змагання на 49 загальному місці, минулого року — на 30-му.
Вчора повідомлялося, що дворазовий чемпіон “Формули-1” іспанський автогонщик Фернандо Алонсо двічі перекинувся на “Ралі Дакар-2020”, але продовжив змагання. Аварія трапилася на перших кілометрах 10-го етапу також під час подолання дюни.
Фото: dakar.com