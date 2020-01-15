Учасник “Ралі Дакар-2020” двічі перекинувся і продовжив гонку

Учасник “Ралі Дакар-2020” двічі перекинувся і продовжив гонку

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Укрінформ
Дворазовий чемпіон “Формули-1” іспанський автогонщик Фернандо Алонсо двічі перекинувся на “Ралі Дакар-2020”, але продовжив змагання.

Аварія трапилася на перших кілометрах 10-го етапу під час подолання дюни. Про це повідомляє Footballua.tv.

Фернандо Алонсо замінив проколене колесо, видавив тріснуте лобове скло і після невеликої паузи зумів продовжити боротьбу.

Втім, пізніше організатори Дакара перервали 10-й етап через погану погоду. Сильні пориви вітру на спецділянці привели до того, що вертольоти не могли злетіти, а їх присутність є обов'язковою умовою проведення гонки.

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Результати змагального дня будуть оформлені за підсумками 223 кілометрів спецділянки.

Фото: twitter/Grouve_Sport

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