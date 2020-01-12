Під час ралі-марафону "Дакар" загинув португальський гонщик

Португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш загинув під час сьомого етапу ралі-марафону "Дакар".

Про це повідомила пресслужба змагань.

"Паулу Гонсалвеш, який їхав на мотоциклі номер 8, загинув внаслідок падіння на 276-му кілометрі сьогоднішнього етапу змагань", - йдеться у повідомленні.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Організатори отримали повідомлення про падіння гонщика та відправили медичний гелікоптер на місце події. Після реанімаційних заходів спортсмен був доставлений до лікарні, де помер від отриманих травм.

40-річний Паулу Гонсалвеш цього разу брав участь у своєму 13-му марафоні. Дебютував він у 2006 році, з того часу гонщик чотири рази фінішував у топ-10 кращих учасників заїздів.