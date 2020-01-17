Завацька і Лопатецька не змогли пробитися у фінал кваліфікації Australian Open
За вихід фінал відбору 19-річна Завацька у трьох сетах поступилася американці Сакії Вікері - 4:6, 7:5, 4:6, а 16-річна Лопатецька програла іншій представниці США Кеті Макнеллі - 2:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.
Таким чином, нікому з українок, які стартували в кваліфікації (Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Дарія Лопатецька, Катаріна Завацька), не вдалося пройти до основної сітки змагань.
Відразу з основи свій виступ в Мельбурні почнуть п'ять представниць України. У понеділок свої матчі на Australian Open проведуть Леся Цуренко і Даяна Ястремська, у вівторрок - Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.
Основний турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу пройде з 20 січня по 2 лютого.
На фото: Катаріна Завацька.