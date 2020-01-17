Кіченок з Мірзою зіграють в парному фіналі турніру WTA в Гобарті

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза вийшов у фінал парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гобарті (Австралія) з призовим фондом $275 тис.

У півфінальному матчі Кіченок і Мірза завдали поразки чесько-словенському тандему Марі Боузкова - Тамара Зіданшек - 7:6 (7:3), 6:2, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. Читайте також: Ястремська вийшла у фінал турніру WTA в Аделаїді У фіналі змагань Кіченок і Мірза зійдуться з посіяним під 2-м номером китаянками Пен Шуай і Чжан Шуай.