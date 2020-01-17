Ястремська вийшла у фінал турніру WTA в Аделаїді

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська зіграє у вирішальному поєдинку турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Аделаїді (Австралія) з призовим фондом $782,9 тис.

У матчі 1/2 фіналу Ястремська (№24 рейтингу WTA) за 1 годину 45 хвилин завдала поразки Арині Соболенко з Білорусі (№12 WTA) - 6:4, 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ.

Суперниці втретє зустрілися в очному протистоянні, рахунок став 3:0 на користь 19-річної українки.

У своєму дебютному фіналі на турнірах серії Premier Ястремська 18 січня зіграє з переможницею поєдинку між першою "ракеткою" світу австралійкою Ешлі Барті та 27-м номером світової класифікації американкою Даніель Роуз Коллінс.