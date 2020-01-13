Зеленський призначив стипендії паралімпійцям і дефлімпійцям

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії 77 видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.

Відповідний указ №5/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам”, - зазначається в документі.

Стипендії призначено 60 спортсменам та 17 тренерам.

Розмір більшості стипендій складає 7 тисяч гривень, також є стипендії у 9 тисяч та 12 тисяч гривень.