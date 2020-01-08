Ломаченко – кращий боксер світу у своєму віці за версією ESPN

Серед однолітків українець випередив в рейтингу Тайсона Ф'юрі і Майкі Гарсію.

Портал ESPN визнав Василя Ломаченка кращим боксером світу у віці 31 року. Серед однолітків українець випередив в рейтингу Тайсона Ф'юрі і Майкі Гарсію.

Регулярний чемпіон світу в середній вазі за версією WBC Девін Хейні - кращий серед 21-річних боксерів, ймовірний наступний опонент Ломаченко Теофімо Лопес - серед 22-річних.

Інший регулярний чемпіон в легкій вазі за версією WBA, Джервонта Девіс випередив однолітків у віці 25 років. Сауль «Канело» Альварес - у віці 29 років, Ентоні Джошуа - 30 років.

Серед 34-річних боксерів немає рівних чемпіону світу в суперважкій вазі Деонтею Вайлдеру, серед 37-річних - чемпіону світу в середній вазі Геннадія Головкіна.

Нагадаємо, що Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA і WBO, а також франчайзинговим чемпіоном WBC.