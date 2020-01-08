Садіо Мане – кращий футболіст Африки 2019 року

Сенегалець випередив в опитуванні свого одноклубника Мохамеда Салаха.

Вінгер «Ліверпуля» та збірної Сенегалу Садіо Мане визнаний кращим гравцем Африки в 2019 році, повідомляє офіційний Twitter Конфедерації африканського футболу (CAF).

У фінальному голосуванні сенегалець випередив одноклубника єгиптянина Мохамеда Салаха і вінгера «Манчестер Сіті» алжирця Ріяда Мареза.

Мане вперше отримав приз кращому гравцеві Африки. У 2017 і 2018 роках престижна нагорода дісталася Салаху. Рекордсменами за кількістю подібних нагород є камерунець Самюель Ето'О та івуарієць Яя Туре (обидва - по 4 рази).

Мане в минулому році разом з «Ліверпулем» виграв Лігу чемпіонів. У складі збірної Сенегалу вінгер дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де його команда поступилася Алжиру (0:1).

У нинішньому сезоні Мане провів 28 матчів за «Ліверпуль» у всіх турнірах. В його активі 15 голів і 11 результативних передач.